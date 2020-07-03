Düzce'de feci kaza! Cip kamyona ok gibi saplandı 2 ölü 1 yaralı

Cipte sıkışan sürücü ile Kamil Balay kaza yerine hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Asiye Türker ağır yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Servisine kaldırıldı.