Düzce'de feci kaza! Cip kamyona ok gibi saplandı 2 ölü 1 yaralı
DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri mevkisinde cipin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ankara istikametine seyreden Hüseyin Okçu (52) idaresindeki 20 ADE 897 plakalı cip, Bolu Dağı Tüneli viyadükleri mevkisinde aynı yöne giden Latif O. yönetimindeki 31 P 4916 plakalı tıra arkadan çarptı.
Cipte sıkışan sürücü ile Kamil Balay kaza yerine hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Asiye Türker ağır yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Servisine kaldırıldı.
Okçu ve Balay'ın cansız bedenleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartılarak cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametine ulaşım tek şeritten sağlandı. Ciptekilerin Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenecek şirket toplantısına gittikleri öğrenildi.