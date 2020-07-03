İzmir'de baba ile oğlunun birlikte geçirdiği vakit acı bitti

İZMİR'de balık tutmak için babası ile göl kenarına gelen genç, dengesini kaybederek göle düştü. 27 yaşındaki Ömer Gür, babası tarafından nehirden çıkarılsa da boğularak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde ikamet eden 27 yaşındaki Ömer Gür, babası Ali Gür ile birlikte dün akşam Selçuk ilçesi Zeytinköy sahilinin yakınlarında bulunan Gebekirse Gölü’nde balık tutmaya gitti.

Baba evladını canla başla çıkarttı ama...

Bir süre balık tutmak için gölün kenarında bekleyen Ömer Gür, dengesini kaybederek göle düştü. Oğlunun sudan çıkamadığını gören baba Ali Gür, yardım etmek için göle atladı. Dakikalarca oğlunu kurtarmak için çabalayan baba, daha sonra oğlunu zor şartlarda gölden çıkarttı. Baba olayı, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 27 yaşındaki gencin boğularak hayatını kaybettiğini belirtti. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.