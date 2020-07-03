Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 11 milyon dekarı bulacak

Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Projenin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantısına katıldı.

"Projenin fikir babası Abdülhamid Han"

Erdoğan, "Ülkemizde son yıllarda hayata geçirdiğimiz pek çok dev projenin fikir babası olan Abdülhamid Han, Konya Ovası sulamasının da temellerini atan kişidir." dedi.

En verimli şekilde kullanılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz." dedi.

Salgın dönemiyle ilgili Erdoğan, "Pek çok ülkede raflar boş kalırken temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik." dedi.

Erdoğan, Konya Ovası Sulama projesiyle ilgili şunları söyledi:

11 milyon dekarı bulacak

"Projenin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır."

Koronavirüs sürecine değinen Erdoğan, "Salgınla iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biri sağlık, diğeri gıda ve tarımdır. Her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık." dedi.