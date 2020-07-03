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'Büyükada davası'nda karar çıktı! Hak savunucularına ceza

Kamuoyunda 'Büyükada davası' olarak bilinen ve 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davada karar çıktı.

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Büyükada davası olarak bilinen 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davada Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'a 6 yıl 3 ay, Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme kararı oy çokluğuyla aldı

Mahkeme heyeti, dönemin Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ı, FETÖ kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ı ise 'silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme' suçundan 2'şer yıl birer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin bu kararı oy çokluğuyla alındı.

Heyet, sanıklar Ali Ghravi, Nejat Taştan, Veli Acu, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Peter Frank Steudtner ve Muhammed Şeyhmus Özbekli'nin üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme' suçunu işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Üye hakim, hapis cezasına çarptırılan 4 sanık hakkında beraatlerine yönelik karar verilmesi görüşünde olduğundan çoğunluğun kararına iştirak etmeyerek, karara muhalefet şerhi koydu.

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