Zam oranı yüzde 5,75 olarak belirlendi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
2020 ilk 6 aylık enflasyonuna göre memur ve emeklinin temmuzda alacağı zam oranı yüzde 5,75 olarak belirlendi. İşte mesleğe göre zamlı maaşlar...
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zammı bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek.
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Böylece daha önce yüzde 4 olarak belirlenen memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu.
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Emekli aylığı bin 500 liranın altında olup bin 500 liraya yükseltilen emeklilere ilave zam yok.
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Emekli maaşları ne kadar olacak?
- En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 333 liraya çıkacak.
- En düşük esnaf Bağ-Kur aylığı da bin 539 liradan bin 627 liraya yükselecek.
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