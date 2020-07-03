Zam oranı yüzde 5,75 olarak belirlendi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zammı bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek.