BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,72
ALTIN 392,15
HABER /  SPOR

Kaleci Vukovic'ten takımı Balıkesirspor'a ağır eleştiri

İhlas Haber Ajansı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’un kalesini koruyan Hırvat kaleci Andrija Vukovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulübünü eleştirdi. Vukovic, “Balıkesirspor’un Yusuf Hoca’ya ve ekibine yaptıklarından utanıyorum” dedi.

Abone ol

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Balıkesirspor, Fatih Karagümrük’e 5-0 mağlup oldu.

Yaşanan gelişmede daha önce istifa eden ancak kararından vazgeçirilen Teknik Direktör Yusuf Şimşek, Başkan Kadir Dağlı’nın kararıyla görevinden alındı.

Yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Andrija Vukovic, “Oynanan maçtan dolayı utanıyorum. Fakat kulübüm Balıkesirspor’un Yusuf hocaya ve ekibine yaptıklarından daha çok utanıyorum. Yusuf hoca, Türk futbolu için çok şey yapmış bir insan ve bu yapılanları kesinlikle hak etmiyor. Hiçbir şeyden dolayı suçlu değil. Ben her zaman sizin yanınızdayım iyi insanlar. Sizi seviyorum” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
MEB duyurdu: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak
İngiltere Türkiye'yi 14 günlük karantinadan muaf tuttu! İşte ayrıcalıkla 59 ülke
Meral Akşener: Ben çocuğumun torunumun eşcinsel olmasını istemem
Erdoğan'dan 'Ayasofya' çıkışı: Kimsenin karışmaya hakkı yok
Büyükada'daki toplantıya ilişkin davada karar
Sakarya'daki patlamada ölü ve yaralı sayısı arttı! Son durum açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Volkan Demirel'den 3 Temmuz sürecine dair açıklamalar
Bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Bakan Koca'dan Hendek'te zehirli gaz uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 11 milyon dekarı bulacak
'Büyükada davası'nda karar çıktı! Hak savunucularına ceza
DGS geç başvuru ücreti kaç para ÖSYM başvuru ekranı
Yorumlar