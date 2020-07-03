İngiltere Türkiye'yi 14 günlük karantinadan muaf tuttu! İşte ayrıcalıkla 59 ülke

Koronavirüs salgının en çok vurduğu Avrupa ülkelerinden İngiltere'de Türkiye ile ilgili önemli bir karar çıktı. İngilizler yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye’yi muaf tutacak..

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İngiltere, yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda muafiyet verdiği 59 ülkeyi açıkladı. Listede Türkiye de yer aldı.

10 Temmuz’dan itibaren İngiltere’ye tren, feribot, otobüs, hava yolu ve başka bir ulaşım aracıyla giren yabancılar 14 günlük karantinaya alınmayacak.

Karantinadan muaf tutulan ülkeler şunlar



Söz konusu 56 ülkeden İngiltere'ye gelecek yolcular, eğer önceki 14 gün boyunca listede yer almayan bir ülkede bulunmamışsa 14 gün karantinaya girmek zorunda kalmayacak. Listede, ABD, Meksika ve Brezilya gibi Kovid-19 salgınının artarak devam ettiği ülkelere yer verilmedi.

İngiltere, 8 Haziran'dan itibaren yurt dışından gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu getirmişti.