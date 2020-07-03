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Bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını açıkladı.

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Koronavirüs salgını sonrası ülkeler normalleşmeye devam ediyor. Macaristan'dan Türkiye'yi ilgilendiren yeni bir haber geldi.

Macaristan, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye'ye muafiyet verdi. Konuyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını söyledi.

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