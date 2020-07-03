Putin'den ABD Büyükelçiliğine LGBT göndermesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğine LGBT'yi simgeleyen bez parçasının asılmasına ilişkin, "Onlar, orada kimin çalıştığına dair bir şey gösterdiler." dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anayasa Değişikliği Komisyonu ile yaptığı toplantıda, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde LGBT'yi simgeleyen renkli bez parçasının asılmasını değerlendirdi.

"Bu konuda pozisyonumuz nettir"

Vladimir Putin, "Onlar, orada kimin çalıştığına dair bir şey gösterdiler. Fakat bu, korkutucu bir şey değil." yorumunda bulundu.

Anayasada eşcinsel evliliğin yolu kapatıldı

Rusya'da yarından itibaren yürürlüğe girecek anayasa değişikliklerinin 72. maddesinde yer alan "erkek ve kadının birliğinden oluşan evlilik kurumunun korunması" ifadesi ile eşcinsel evliliklerin yolu kapatılıyor.