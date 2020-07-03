Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı!

Son dönemde gündeme gelen erken seçim tartışmalarına ilişkin yapılan son anketin sonuçları yayınlandı. Metropol Araştırma Şirketi tarafından yapılan " Türkiye'nin Nabzı 2020" anketinde vatandaşlara "Erken bir seçim olmasını ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

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Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan "Türkiye'nin Nabzı Haziran 2020" anketinde seçmenlere "Erken bir seçim olmasını ister misiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre; seçmenlerin yüzde 53,1'i erken seçim yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Seçmenlerin yüzde 36'sı ise erken seçime sıcak baktığını belirtti.

Halk erken seçim istemiyor

Vatandaşların yüzde 35.5'i erken bir seçime sıcak baktığını belirtti. Erken seçim olmasını istemeyenlerin oranı ise yüzde 53,1 olarak ölçüldü. Ankete katılan vatandaşların yüzde 11'i ise bu konuda bir görüş bildirmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı

Ankette vatandaşlara "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Anket sonucuna göre; "Evet, onaylıyorum" diyenlerin oranı %52, "Hayır, onaylamıyorum" diyenlerin oranı %40,9, "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise %7,2 oldu.