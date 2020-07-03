BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 392,14
HABER /  GÜNCEL

Giresun'da Eğribel tüneli kazı çalışmaları bitti

Giresun Valisi Enver Ünlü, Sivas ile ulaşımın sağlandığı Eğribel Geçidi'nde inşa edilecek tünelin kazı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Abone ol

GİRESUN Valisi Enver Ünlü, Giresun'un, iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin kazı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. 

Şebinkarahisar ilçesindeki tünelde incelemelerde bulunan Vali Ünlü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tünelin 6 bin metre gidiş ve 6 bin metre geliş olmak üzere 12 bin metre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Tünelde kazı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Ünlü, "Önümüzdeki zaman diliminde betonlama çalışmaları hızlı bir şekilde devam edecek. Müteahhit firmadan aldığım bilgiye göre, şu anda 700 metre betonlama çalışması tamamlanmış durumda." dedi.

Eğribiel Tüneli'nin özellikle kış mevsiminde yaşanan sıkıntıları tamamen ortadan kaldıracak bir tünel olduğuna işaret eden Enver Ünlü, şunları kaydetti:

"Yolumuzu da kısaltacak bir tünel. Karla mücadelede çok ciddi bizlere avantaj sağlayacak. Yolda kalan vatandaşlarımız artık olmayacak. Geçmişten beri hem Şebinkarahisarlılarımızın, hem Giresunlu vatandaşlarımızın, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın rüyasıydı bu tünel. İnşallah 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu yolu vatandaşlarımıza kazandırmış olmanın gururu ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız."

Ünlü, Eğribel Tüneli yatırımına çok önem verdiklerini de sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı!
Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Putin'den ABD Büyükelçiliğine LGBT göndermesi
İngiltere Türkiye'yi 14 günlük karantinadan muaf tuttu! İşte ayrıcalıkla 59 ülke
Meral Akşener: Ben çocuğumun torunumun eşcinsel olmasını istemem
ÖNCEKİ HABERLER
Bodrum'da kanlı infaz! Uykularında silahla vurdular
Erbakan Malkoç'un müthiş hikayesi
FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu
Trakyanın yıldızı İğneada'nın göz bebeği bir otel: İğneada Resort Hotel&Spa
Kaleci Vukovic'ten takımı Balıkesirspor'a ağır eleştiri
'Büyükada davası'nda karar çıktı! Hak savunucularına ceza
Yorumlar