Nagatomo: Galatasaray'a veda ettiğim üzgünüm

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Japon futbolcu Yuto Nagatomo, ülkesine döndü.

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Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda eden Nagatomo, ülkesine hareket etmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu.

''Galatasaray'a veda ettiğim için buruk ve üzgünüm''

TRT Spor'a konuşan Yuto Nagatomo "Burada olmak beni onurlandırdı. Kupalarla ve başarılarla dolu 2.5 sene geçirdim. Çok mutluyum. Burada çok güzel dostluklar kazandım. Türkiye'ye ve Galatasaray'a veda ettiğim için buruk ve üzgünüm. Ailece Türk insanını inanılmaz sevdik ve burada yaşamaktan dolayı onur duyduk. Başkana, Fatih Terim'e, çalışanlara ve takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ailemle beraber güzel ve başarılarla dolu 2.5 yıl geçirdiysem bu insanlar sayesinde" dedi.

"Kendi kendime söz vermiştim''

Son antrenmanındaki vedalaşmada ağlamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Nagatomo "Kendi kendime söz vermiştim. Böyle bir veda olacağını tahmin ediyordum. Kendi kendime ağlamamak için telkinde bulundum ama iyisiyle, kötüsüyle yaşanan 2.5 yıl aklıma geldi. Fatih Terim'in sözleri de beni inanılmaz mutlu etti. Hepsi bir araya gelince ağlamama sözümü tutamadım" ifadelerini kullandı.