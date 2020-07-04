Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor'u tek golle geçti

Süper Lig maçında Gaziantep FK, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde Denizlispor, Gaziantep FK’yı konuk etti. Mücadele Gaziantep FK’nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 24. dakikada Güray Vural kaydetti.
Ligde 3 maç (3 beraberlik) sonra galip gelen teknik direktör Marius Sumudica'nın öğrencileri, puanını 38'e yükseltti. Ligde 4 maçtır (3 yenilgi, 1 beraberlik) kazanamayan Bülent Uygun'un çalıştırdığı Yukatel Denizlispor ise 32 puanda kaldı.