Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Turizmde Avrupa’dan daha hazırlıklıyız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğunu söyledi.

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Bakan Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile birlikte Berlin'e günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.

Güvenli Turizm Sertifikasyonu

Bakan Ersoy, Türkiye'de uygulamaya konulan ‘Güvenli Turizm Sertifikasyonu' hakkında Alman Hükümet yetkililerine bilgi verdi. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasına ilişkin Bakan Altmaier ile olumlu bir görüşme gerçekleştiren Bakan Ersoy, Alman mevkidaşına Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğunu söyledi.

Sigorta paketi

‘Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun, Türkiye'de 50 ve üstü odası bulunan oteller için zorunlu hale getirildiğini belirten Bakan Ersoy, görüşmede ziyaretçilere yönelik hazırladıkları kapsamlı sigorta paketini de detaylarıyla anlattı.

İngiltere'den 'Türkiye' kararı

İngiltere corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye'ye muafiyet verdi. İngiltere, karantina konusunda muafiyet verdiği 59 ülkeyi açıkladı. Listede Türkiye de yer aldı. 10 Temmuz'dan itibaren İngiltere'ye tren, feribot, otobüs, hava yolu ve başka bir ulaşım aracıyla giren yabancılar 14 günlük karantinaya alınmayacak.