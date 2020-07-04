Avrupa’nın gözdeleri çılgın Türkler!

Cengiz Ünder için Roma kapıyı 35 milyon Euro’dan açarken, Merih Demiral Juventus’ta değerini 27 milyon Euro’ya yükseltti.

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Premier Lig'i sallayan Çağlar için Barça 60 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Son yıllarda yabancı kuralının serbestleşmesiyle kendini iyice parlatan milli yıldızlarımız Avrupa'nın gözde futbolcuları arasında yer alıyor.

Sabah'ın haberine göre; özellikle EURO 2020 elemelerinde gösterdikleri performans ve kulüplerinde buldukları forma şansıyla bunu iyice perçinlendiler. İşte Avrupa devlerinin peşinde olduğu milli yıldızlarımızın son durumları:

CENGİZ ÜNDER (22)

2017'de Başakşehir'den Roma'ya giden Cengiz Ünder, İtalyan ekibiyle kendini iyice Avrupa'ya tanıttı. Ancak Roma ekonomik krizeden dolayı 22 yaşındaki milli yıldızımızı gözden çıkarmış durumda. Cengiz'in peşinde; Tottenham, Everton, Manchester United, Napoli, Arsenal, Milan, Atalanta ve Sevilla var. Roma'nın Cengiz için istediği rakam ise 35 milyon Euro…

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (24)

Sessiz sedasız Leicester City'ye gittiğinde kimse ona dikkat etmemişti. Ancak Harry Maguirre'nin ayrılmasıyla formayı giydi ve öyle bir performans gösterdi ki Manchester United taraftarlarına "Yanlış adamı almışız" dedirtti. Leicester'ın Şampiyonlar Ligi yarışında kalmasında büyük payı olan Çağlar için İspanyol devi Barcelona tam 60 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda…

MERİH DEMİRAL (22)

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral ocak ayında geçirdiği sakatlığını atlatırken, hırslı oyunuyla birçok takımı peşine takmış durumda. Fransa ekibi Paris Saint Germain, Lyon ve İngiliz ekibi Leicester City milli stoperin yaz aylarındaki taliplileri. Ancak Juventus, Merih'i bir yatırım olarak gördüğü için şu an satma gibi bir planı yok… Merih Demiral'ın piyasa değeri ise 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.

OZAN KABAK (20)

Galatasaray'ın altyapısından çıkıp yarım sezonda kendini Avrupa arenasında bulan Ozan Kabak, Stuttgart'a imza attı, çıtayı daha da yükseltip 1 sene sonra Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Stoperde forma giyen Ozan, genç yaşında gösterdiği başarı ile Zenit, Bayern Münih ve Milan'ın transfer listesine girdi. Genç stoperin değeri ise 29 milyon Euro…

UMUT MERAŞ (24)

Fransa 2. Ligi ekibi Le Havre'de top koşturan Umut Meraş, bulduğu forma şansını iyi değerlendirip Avrupa'nın dikkatini çeken futbolcularımızdan oldu. Başarılı sol bekin peşinde ise İngiliz ekipleri Arsenal, Newcastle United ve Portekiz devi Porto var… Umut'un değeri 10 milyon Euro olarak görülüyor…

KAAN AYHAN (25)

Schalke altyapısında yetişen Kaan, Almanya dışında forma giymedi. Takımı Düsseldorf küme düşünce 6 milyon Euro'ya serbest kalma hakkı doğan Kaan ile Schalke, Atalanta ve F.Bahçe ilgileniyor.