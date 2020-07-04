Galatasaray'ın el sıkıştığı Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi

Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı Anagold 24 Erzincanspor'un 21 yaşındaki genç futbolcusu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Muhammed Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi. Genç futbolcu, İstanbul Yeni Havalimanı İç Hatlar Terminali'nden fotoğraf paylaştı.

Sözleşmesi bitiyor

3. Lig gol krallığında 1. sırada bulunan Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.