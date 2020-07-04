Havai fişek fabrikasının sahibi konuştu! İddialara yanıt verdi

SAKARYA'da 4 işçinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun suskunluğunu bozdu.

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Havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun "Yönetmeliğe ve tüzüğe uygun çalıştık. Fabrikayı defalarca kez denetledik" ifadelerini kullandı.

İddialara yanıt

Sakarya Hendek'te havai fişek patlamasının meydana geldiği fabrikanın 3 ortağından biri olan Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun patlamayla ilgili, yönetmeliğe ve tüzüğe uygun çalıştıklarını, fabrikayı da defalarca kez denetlediklerini söyledi.