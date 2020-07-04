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Havai fişek fabrikasının sahibi konuştu! İddialara yanıt verdi

SAKARYA'da 4 işçinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun suskunluğunu bozdu.

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Havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun "Yönetmeliğe ve tüzüğe uygun çalıştık. Fabrikayı defalarca kez denetledik" ifadelerini kullandı.

İddialara yanıt

Sakarya Hendek'te havai fişek patlamasının meydana geldiği fabrikanın 3 ortağından biri olan Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun patlamayla ilgili, yönetmeliğe ve tüzüğe uygun çalıştıklarını, fabrikayı da defalarca kez denetlediklerini söyledi.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu oldu, 22’sinin tedavisi sürüyor.

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