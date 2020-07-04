BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 392,14
HABER /  EKONOMİ

Altın fiyatları 4 Temmuz! Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar?

Hafta içerisinde ons altın ve dolar kuru paritelerinden etkilenen gram altın yukarı yönlü hareket etmişti. İşte altın piyasasındaki son durum...

Abone ol

Piyasaların kapanmasının ardından altın fiyatlarındaki güncel veriler alım satım yapmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. 

Gram altın 

Altının gram fiyatı 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü 392 TL seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 778 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Çeyrek altın 

Yatırımcısı tarafından her dönem tercih edilen çeyrek altın ise bugün 634 TL’den alınırken 643 TL’den satışa sunuluyor.

Cumhuriyet altını 

Hafta sonunun ilk gününde özellikle yüksek miktarda alıp yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise 2 bin 538 TL’den alınırken 2 bin 559 TL’den satışa sunuluyor.

Tam altın

Takı veya yatırım amaçlı alınan tam altının alış fiyatı 2 bin 538 TL olarak belirlenirken satış fiyatı ise 2 bin 568 TL’de yer alıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sevgilisine korkunç şeyler yapmış! Deniz Bulutsuz'un darp raporu ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Havai fişek fabrikasının sahibi konuştu! İddialara yanıt verdi
Galatasaray'da Onyekuru ile yollar ayrılıyor
Alkol ürünlerinde ve tütüne ÖTV'ye zam! İşte yeni fiyatlar
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
DSÖ, Çin'in ilk vakalarını zamanında bildirmediğini kabul etti
ÖNCEKİ HABERLER
HES açılışının tarihi belli oldu
Porno sitelerinde seni gördüm' deyip kızını öldürdü her şeyi anlattı
Galatasaray'ın el sıkıştığı Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Turizmde Avrupa’dan daha hazırlıklıyız
Etkisiz hale getirilen terörist gri kategoride çıktı
Uzman doktor maaşları 2020 temmuz zammı kaç para oldu?
Yorumlar