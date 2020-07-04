Altın fiyatları 4 Temmuz! Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar?

Hafta içerisinde ons altın ve dolar kuru paritelerinden etkilenen gram altın yukarı yönlü hareket etmişti. İşte altın piyasasındaki son durum...

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Piyasaların kapanmasının ardından altın fiyatlarındaki güncel veriler alım satım yapmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu.

Gram altın

Altının gram fiyatı 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü 392 TL seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 778 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Çeyrek altın

Yatırımcısı tarafından her dönem tercih edilen çeyrek altın ise bugün 634 TL’den alınırken 643 TL’den satışa sunuluyor.

Cumhuriyet altını

Hafta sonunun ilk gününde özellikle yüksek miktarda alıp yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise 2 bin 538 TL’den alınırken 2 bin 559 TL’den satışa sunuluyor.

Tam altın

Takı veya yatırım amaçlı alınan tam altının alış fiyatı 2 bin 538 TL olarak belirlenirken satış fiyatı ise 2 bin 568 TL’de yer alıyor.