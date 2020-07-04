Havai fişek fabrikasına soruşturma! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Sakarya'daki fabrika patlamasına ilişkin soruşturma başlattı.

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Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldı.

Üst düzey 3 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirilmiştir.

4 kişi hayatını kaybederken 114 kişi de yaralandı

Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiindeki havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlamada, 114 kişinin yaralandığını açıklarken, hastanelere kaldırılan işçilerin büyük kısmı taburcu edildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 16'ya kadar düştüğünü açıkladı.

3 kişiyi arama çalışmaları

Fabrika sahasında soğutma çalışmaları ise bugün sabaha kadar devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına hız verildi. İş makinelerinin çalışacağı bölgede daha öncesinde Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) çalışmaları yapılarak, gaz ölçümleri AFAD ekipleri tarafından yapıldı.

Ekiplerin KBRN çalışmaları sonrasında iş makineleri ile enkaz altında çalışma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Afet Kriminal İnceleme ekipleri de enkaz bölgesinde arama çalışmalarına katıldı. Enkaz kaldırma ve ekiplerin çalışması drone ile havadan görüntülendi.