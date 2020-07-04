Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak 'Ayasofya' açıklaması: İtiraz etmeyeceğiz

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın imzalayacağı bir kararnameyle bunun mümkün olacağını ibadete açılması durumunda da itiraz etmeyeceklerini söyledi.

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Independent Türkçe'den Benan Kepsutlu'nun sorularına yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, Son haftalarda Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Ayasofya tartışmalarıyla ilgili açıklamasında "ibadete açılır." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan oturur, bir kararname yazar, ibadete açılır"

Kılıçdaroğlu'nun gündeme oturan sözleri şöyle:

Erdoğan oturur, bir kararname yazar, resmi gazetede yazılır, ibadete açılır. 'CHP bana itiraz eder de ben de buradan oy devşiririm' diye düşünüyorsa, hayır bunu düşünmesin.