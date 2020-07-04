Sinan Gümüş paylaşılamıyor! Fenerbahçe'ye rakip çıktı
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer harekatına başladı. Kim hangi takıma transfer olacak? İşte basında öne çıkan transfer iddiaları...
Mevlüt Erdinç'ten beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, Vedat Muriç’in yanına bir hücumcu daha eklemek istiyor. Kanarya’nın hedefindeki oyuncu ise Ankaragücü’nde oynayan Gerson Rodrigues.
Beşiktaş, Kayserispor’un orta sahadaki yıldızı Bernard Mensah’ı transfer etmek için yoğun mesai içerisinde. Kara Kartal'ın Sergen Yalçın'ın özellikle transfer edilmesini istediği, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Mensah için Kayserispor'a 2 milyon Euro + 3 oyuncu teklif edildiği iddia edildi.
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle stoper rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray yeni sezonda işi sıkı tutmak istiyor... Sarı-Kırmızılılar, Velez Sarsfield formasını giyen Luis Abram'ın transferi için resmi girişimlere başladı. Takvim'in haberine göre; Arjantin basını, Galatasaray'ın Perulu stoper için Velez'e teklifini sunduğunu ve yanıt beklediğini yazdı. Alınan bilgilere göre Sarı- Kırmızılılar 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.