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Galatasaray'da Youcef Belaili sesleri

İsviçre basını, Al-Ahli’de forma giyen Youcef Belaili’nin Galatasaray’a transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

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Galatasaray, sahada Devler Ligi hedefini kovalarken yönetim de masada yeni sezonun kadro planlamasını ve çalışmasını yapıyor. İsviçre basını Al-Ahli’de forma giyen Youcef Belaili’nin Galatasaray’a transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

Anlaşmaya yakın
2021’de sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun el-Ehli’de mutsuz olduğu ve menajeri vasıtasıyla sarı-kırmızılılarla temasa geçtiği, anlaşmanın da yakın olduğu ifade edildi.

Aslan emojisi
Bu arada Cezayirli futbolcu da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden aslan emojili bir paylaşıma imzasını atarak transfer dedikodularını alevlendirdi.

18 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı
Sezon başında Tunus'un Esperance takımından Al Ahli'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu sol açık pozisyonunda görev yapıyor. Belaili, bu sezon çıktığı 18 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

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