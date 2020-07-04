Galatasaray'da Youcef Belaili sesleri

İsviçre basını, Al-Ahli’de forma giyen Youcef Belaili’nin Galatasaray’a transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

Abone ol

Galatasaray, sahada Devler Ligi hedefini kovalarken yönetim de masada yeni sezonun kadro planlamasını ve çalışmasını yapıyor. İsviçre basını Al-Ahli’de forma giyen Youcef Belaili’nin Galatasaray’a transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

Anlaşmaya yakın

2021’de sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun el-Ehli’de mutsuz olduğu ve menajeri vasıtasıyla sarı-kırmızılılarla temasa geçtiği, anlaşmanın da yakın olduğu ifade edildi.

Aslan emojisi

Bu arada Cezayirli futbolcu da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden aslan emojili bir paylaşıma imzasını atarak transfer dedikodularını alevlendirdi.

18 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı

Sezon başında Tunus'un Esperance takımından Al Ahli'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu sol açık pozisyonunda görev yapıyor. Belaili, bu sezon çıktığı 18 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı.