Koronavirüs tedavisinde umut verici tek ilaç! DSÖ,açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Dr. Soumya Swaminathan, koronavirüse karşı geliştirilen ilaçlar arasında sadece Remdesivir testlerinin umut verici sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti.

Abone ol

Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Swaminathan, Remdesivir'in test edildiği hastalarda hastaneye yatma oranının azaldığını ancak ölüm oranında bir etki kaydedilmediğini belirtti.

Swaminathan, "Şimdilik araştırmalar, bu ilacı kullanan hastaların daha hızlı iyileştiğini gösteriyor. Remdesivir kullanan hastalar 11 günde iyileşirken ilacı almayan hastalarda bu süre 15 gün oldu" açıklaması yaptı.

ABD tüm stokları aldı

ABD'nin, koronavirüs tedavisinde kullanılan ‘Remdesivir’ adlı antiviral ilacın neredeyse dünyadaki tüm stokunu satın aldığı belirtilmişti. Bu, hiçbir ülkenin en az üç ay boyunca ilaç bulamayacağı anlamına geliyor.

İlacın ilk üretilen 140 bin dozu dünya çapındaki deneylerde kullanılmıştı. Ebolayı tedavi etmek amacıyla üretilen ancak bu konuda başarısız olan Remdesivir, ABD’de koronavirüs tedavisinde onay alan ilk ilaç olmuştu.

Avrupa İlaç Kurumu da önermişti

Avrupa İlaç Kurumu da kıta çapında kullanılması için ilk kez bu ilacı önermişti. ABD’de yapılan en az iki araştırma, Remdesivir kullanmanın koronavirüs hastalarının tedavi sürelerini kısalttığını gösterdi. İlaç, virüsün hücre içinde üremek için ihtiyaç duyduğu bir enzimi hedef alarak virüsün çoğalma yeteneğini sekteye uğratıyor.