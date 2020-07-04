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Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi 'Atmaca' hedefini başarıyla vurdu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını yerine getiren Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın, envantere girmeye hazırlandığını duyurdu.

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İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 200+ kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz, envantere girmeye hazırlanıyor" dedi.

Atmaca füzesinin özellikleri

İlk milli deniz füzemiz Atmaca’nın TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatılmasının ardından Atmaca füzesinin özellikleri merak konusu oldu. 

Sınıfındaki Amerikan füzelerinden daha iyisi

Exocet ve Harpoon füzelerinden daha üstün özelliklere sahip olacak füze, denizde asgari 200 kilometre uzaklıktaki hedeflere karşı kullanılacak.

Data-link donanımına da sahip olacak Atmaca, seyir halindeyken uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

Asgari 200 km menzili var

SOM füzesinde de kullanılan TR40 motorlarıyla güçlendirilen Atmaca füzesi ile ilk test atışlarını geçen sene gerçekleştirilmişti.

Atmaca füzesi ilk olarak Havelsan tarafından geliştirilen GENESİS Savaş Yönetim Sistemi ile donatılan Milgem Sınıfı Korvetler ile Gabya Sınıfı firkateynlerde kullanılacak. Bunun yanında Harpoon füze sistemini kullanan diğer gemi ve denizaltılarında Atmaca füzesi ile donatılması hedefleniyor.

ATMACA füzesi denizde asgari 200+km uzaklıktaki hedefleri vurabilecek. Bunun beraber ATMACA seyir halindeyken Data-link donanımı sayesinde uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

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