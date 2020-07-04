Kastamonu'da doğada buldu futbol topu sandı yakından inceleyince ne olduğu ortaya çıktı

Daha önce böyle bir mantar görmediğini vurgulayan Köse, "Bu mantardan daha önce yemedik ama bazı bölgelerde yenildiğini duydum. Bir kilogram gelen mantarlar var ama bu kadar büyüğünü görmedim. İlk bulduğumda daha büyüktü. Doğal ortamından koparınca biraz küçüldü. Köyde duyan herkes merak ediyor." diye konuştu.