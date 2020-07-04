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İran'dan ilginç koronavirüs önlemi! Maskesi olmayan işe gelmemiş sayılacak

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlar ve genel mekanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

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Başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında, "Tüm kurumlarda, özellikle de devlet dairelerinde maske takılması ve sağlık kurallarına riayet edilmesi şartıyla hizmet verilecek" diyen Ruhani, maskesiz olanlardan kurala uymalarının isteneceğini belirtti.

Maskesi olmayan işe gelmemiş sayılacak

Memurların, çalıştıkları dairelere maskesiz gelmeleri halinde işe gelmemiş kabul edileceklerini vurgulayan Ruhani, "İdari hizmetlerden, bankacılık ve taşımacılıktan da ancak sağlık kurallarına bağlı kalmak ve maske takmak şartıyla istifade edilebilecek" diye konuştu.

"Kısıtlamaların hiçbiri kalıcı değil"

Ruhani, maske takma kültürünün halk arasında yaygınlaştırılması gerektiğini anlattı. Kısıtlama kararlarının eyaletlerdeki Koronavirüsle Mücadele Merkezleri tarafından alınıp uygulanacağını dile getiren Ruhani, yerel yetkililerin gerek duymaları halinde güvenlik güçlerinden de yardım alabileceğini kaydetti.

Ruhani, kısıtlamaların hiçbirinin kalıcı olmadığını ve bölgelerdeki vaka artış oranlarına göre değişikliklere gidilebileceğini sözlerine ekledi.

İran'da son günlerde salgının başında olduğu gibi rekor vaka sayıları kaydedilmeye başlandı. Resmi açıklamaya göre her 33 saniyede bir yurttaşın virüse yakalandığı ve her 13 dakikada bir yurttaşın yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

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