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HABER /  POLİTİKA

CHP'li İlhan Kesici'nin Fahrettin Koca açıklaması tepki çekti

CHP Milletvekili İlhan Kesici, katıldığı canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı koronavirüs sürecinde başarısız bulduğunu söylemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin Habertürk'te yaptığı açıklamalar olay oldu.

Mehmet Akif Ersoy'un konuk olduğu programda  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Kesici'nin Koca'yı salgın sürecinde başarısız olduğunu söylemesi sosyal medyada "gündem olma çabası" olarak yorumlandı. 

Demirel'in damadı

Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in ailesinin damadı ve eski DPT Müsteşarı Kesici'nin bu ünvanıyla siyasette kendisine yer bulduğu sıkça dile getirildi.

Sosyal medya kullanıcıları, Bakan Koca'yı eleştiren Kesici'nin, kendi siyasi hayatından bir başarısını örnek göstermesini istediler. İşte Kesici'ye gelen tepkilerin birkaçı şöyle;

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