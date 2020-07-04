Süleyman Soylu'yu kızdıran görüntüler: Kabul edilebilir değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak asker uğurlaması yapan grubun görüntülerini paylaştı. Soylu, "Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil" sözleriyle tepki gösterdi.

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İstanbul Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi.

Bakan Soylu, sosyal mesafeyi hiçe sayıp asker uğurlaması yapan kişilerle ilgili Twitter hesabından eleştirilerde bulundu.

"Herkesin polisi kendi vicdanıdır"

Soylu şu ifadeleri kullandı: Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil." diyen Soylu, "Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!