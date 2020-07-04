Sağlık Bakanı koronavirüste son durumu açıkladı: Tedirginliğimizi artıyor

Koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır" ifadelerini kullandı.

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Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de, vatandaşlarımız da bu riskin altında." uyarısı yaptı.

Hastanede deprem anında bile hizmetin kesintiye uğramayacağını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

Halen tüm insanlığın mücadele ettiği Kovid-19 pandemisi, dünyaya çok şey öğretti. Sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve sağlık yatırımlarının neden kalkınmanın merkezinde olması gerektiğini her zamankinden daha fazla gösterdi. Güçlü bir sağlık sistemi, gelişmiş bir alt yapı ve fedakarlıktan kaçınmayan yetkin bir sağlık ordusu, böyle zamanlarda toplumun ihtiyaç duyduğu en önemli unsurlar olmaktadır.

İstanbul son dönemde birer birer açılışını yaptığımız yüksek teknolojili hastanelerimizle, sağlık hizmetlerinde kamu hastaneleri açısından yeni bir döneme girecektir. Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen bu hastanelerimizden birisidir.

"Ender bir zamana şahitlik ediyoruz"

Hastanenin yeni binasının 2 bölüm halinde, 4 bloktan oluştuğunu ifade eden Koca, "Binanın oturma alanı 55.000 m2. 826 araçlık kapalı otoparkı mevcut. 302.000 m2 kapalı alanda 153'ü yoğun bakım olmak üzere, 1105 yataklı. Tam teşekküllü 45 ameliyathane hizmet verecek. İçinde bulunduğumuz günler, tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zamana şahitlik ediyor" ifadelerini kullandı.

"Tehlike henüz geçmiş değil"

"Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır" diyen bakan Koca, açıklamasına şöyle devam etti:

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de, vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca Temizlik-Maske-Mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım.

"Sağlık çalışanları daha büyük risk altında"

Bütün vatandaşların risk altında olmasına rağmen, mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları herkesten daha fazla bu riski taşıdığını söyleyen Koca, şunları kaydetti:

Bu yüzden başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarımızdan yitirdiklerimiz oldu. Bugün açılış törenini teşrif ettiğiniz hastanemiz de pandemi hastanesi olarak hızla hizmete aldığımız tesislerimizden biri. Hastanemizde çalışan sağlık personelimizin 166'sı ise hastalara hizmet verirken bu hastalıktan mustarip oldu. Bu konudaki en büyük tesellimiz bu kurumda sağlık personelimizden can kaybı olmamasıdır. Bu vesile ile başta hocalarımız olmak üzere, görevi başında yitirdiğimiz sağlık personelimizi minnetle, rahmetle yad ediyorum. Bugün yeni binasını hizmete aldığımız Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, adıyla bize yakın tarihimizin içimizde burukluk bırakan sayfalarını da hatırlatmaktadır.