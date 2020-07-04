BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 392,14
HABER /  YEREL

Korona denetiminde ceza yiyen minibüs sürücüsü: Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin

İhlas Haber Ajansı

PENDİK’te polis ekipleri koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında trafikteki minibüsleri denetlerken, fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para cezası kesilen minibüs şoförünün “Cezayı yedim afiyet olsun. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin” demesi şaşkınlık uyandırdı.

Abone ol

Pendik’te polis ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetleme yaparak taşınan yolcu sayılarını denetledi. Fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle iki minibüs sürücüne polis tarafından cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen minibüs sürücüleri ile basın mensubu arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Denetime takılan bir minibüs şoförüne olması gerekenden 4 fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para cezası kesildi. Karşısında basın mensubunu görünce şaşıran minibüs sürücüsünün, “Kurban olayım. Devletin canı sağ olsun onlar yanlış iş yapmaz. Cezayı ben yedim afiyet olsun. Alıştık. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin” demesi ilginç anlara sahne oldu.

Fazladan 3 yolcu taşıdığı gerekçesiyle ceza yiyen başka bir minibüs şoförü ise, “Fazla 3 yolcum vardı. Yapacak bir şey yok. Sadece bugün bana denk geldi. Arabalar hep boş gidiyor. 104 TL ceza verdi. Benim arabam 16 kişilik normalde, oturanları göremedim. Ne desem boş ama. Cezayı yedik, yapacak bir şey yok. Almamamız lazımdı ama aldık” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kastamonu'da doğada buldu futbol topu sandı yakından inceleyince ne olduğu ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sabah yazarı Engin Ardıç 'Z kuşağı' gençlere saydı sövdü! Kavga çıkaracak sözler
Erdoğan'dan asker uğurlama uyarısı: Talimat verdim toparlayın götürün
Süleyman Soylu'yu kızdıran görüntüler: Kabul edilebilir değil
CHP'li İlhan Kesici'nin Fahrettin Koca açıklaması tepki çekti
Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi 'Atmaca' hedefini başarıyla vurdu
RTÜK'ten Halk TV ve Tele 1'e ceza açıklaması programda skandal sözler
ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman Gölbaşı’nda dev çekirge görüldü
Doğu Türkistan’da ‘Adım Adım Soykırım’
Fenerbahçe'den Simon Falette açıklaması
Bahçeli'den eylem yapan barolara tepki yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirdiler
Fenerbahçe Jean-Clair Todibo ve Moussa Wague'nin peşinde
Mühendis maaşları zammı 2020 en yüksek kaç para oldu?
Yorumlar