Erdoğan'dan asker uğurlama uyarısı: Talimat verdim toparlayın götürün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Asker uğurlamasına ilişkin İstanbul Valiliğine de söyledim. Böyle bir şey olduğunda toparlayın gidin. Kesinlikle müsade etmeyin. Sen orada uğurlama yaparken arkadaşını da zehirliyorsun.'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

- Bugün açılışı yapılacak Kartal Şehir Hastanesi İstanbul'un gözdelerinden biri olacaktır. Eski hastanemizi yıktık, güçlü bir sağlık tesisi inşa ettik. Depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik. Depreme dayanıklı ve çevreye duyarlı bir hastanenin açılışını yapıyoruz. 5 bloktan oluşan, otoparkı ve konferans salonu olan bu yapıyı İstanbul'a kazandırdık.

- İstanbul'un en büyük hastanelerinden biri olacak. Bin 105 yatak kapasitesine sahip hastane, İstanbul'un depreme en dayanıklı hastanesi. 3,5 milyon kişinin ayakta tedavi edilebileceği hastanede senelik 100 milyon ameliyat yapılacağı öngörüyoruz. Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz. Hastane, bina zemininde bulunan 855 adet izolatörle İstanbul'un depreme en hazırlıklı en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur.

''Türkiye'yi üç kıtanın sağlık merkezi yapmakta kararlıyız''

- Salgına en gelişmiş ülkeler dahil hazırlıksız yakalandı. Dünya genelinde 550 bin insanın hayatına mal olan Kovid-19 bize sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha gösterdi. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık. Salgın tehditi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik, hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik. Bu zorlu süreçte 83 milyonun her bir ferdine birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Türkiye'yi üç kıtanın sağlık merkezi yapmakta kararlıyız. Bugün kendi hastanelerimizin yanı sıra Brezilya'dan Somali'ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı."

''Aşı çalışmaları sürse de, bir süre daha corona virüsle yaşayacağız''

- Koronavirüsle örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Salgınla beraber her alanda hayatımızı derinden etkiliyen bir durum ortaya çıktı. Bu süreçte aşı çalışmaları sürse de, bir süre daha corona virüsle yaşayacağız.

''Böyle bir şey olduğunda toparlayın gidin''

- İster kapalı ister açık bütün vatandaşlarıma sesleniyor, gelin şu sigarayı bırakın. Bu sigara da koronanın en önemli etkenlerinden bir tanesi. Asker uğurlama törenleri ve taziyelerde istenmeyen görüntülere şahit oluyoruz. Asker uğurlamasına ilişkin İstanbul Valiliğine de söyledim. İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün. Sen orada uğurlama yaparken arkadaşını da zehirliyorsun.

''Avrupa'da bir numaradır''

- Kontrollü şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri elden bırakmayacağız. Vatandaşlarımızı salgına karşı dikkatli olmaya, kurallara riayet etmeye davet ediyorum. Şehir hastanelerimiz bunu iddialı bir şekilde söylüyorum, Avrupa'da bir numaradır. Dünyada ise sayılıdır.