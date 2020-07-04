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Fenerbahçe'den Simon Falette açıklaması

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Simon Falette, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak.

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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Monaco ile yapılan kiralık anlaşmasının süresi dolması sebebiyle Ligue 1 ekibi tarafından geri çağrılmıştı.

Benzer sözleşmeye sahip olan Fenerbahçe'nin stoperlerinden Simon Falette ise bu sezon bitene kadar takımda kalmaya devam edecek. Simon Falette ve kulübü Eintracht Frankfurt ile yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncunun sezon sonuna kadar takımda devam etmesi konusunda bir problem bulunmuyor.

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