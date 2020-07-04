Alanyaspor Ankaragücü'nü gole boğdu

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde UEFA Avrupa Ligi hedefinde olan Alanyaspor küme düşmeme mücadelesi veren son sıradaki Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup etti.

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Süper Lig 'de son sırada küme düşmeme mücadelesi veren ve hafta içinde takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Ankaragücü, Erol Bulut'la bu sezon iyi bir performans gösteren Alanyaspor 'u ağırladı.

Maçın 44. dakikasında nkaragücü'nde Orgill penaltı vuruşunda yararlanamadı ve Marafona penaltıyı kurtardı. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda 64. dakikada Papiss Cisse Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 2 dakika sonra 66'da Onur Bulut skoru 2-0 yaptı. 78'de Tasos Bakasetas penaltıdan farkı 3'e çıkardı.

82'de Gelmin Rivas ceza alanı içinde sol çaprazdan iyi vurdu ve şık bir golle ev sahibini umutlandırdı ve farkı ikiye indirdi; 1-3.

90. dakikada ise Junior Fernandes maçın skorunu belirleyen golü attı; 1-4.

Bu skorun ardından Ankaragücü 25 puanda kalırken, Alanyaspor ise 48 puana ulaştı ve Avrupa Ligi şansını sürdürdü.