İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Mardin Derik'te kimyasal patlayıcı ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerde eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzeneklerinin ele geçirildiğini açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter sayfasında terörle mücadele kapsamında yeni bir gelişmeyi paylaştı.
Büyükşehirlerde kullanılacaktı
Soylu, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi." ifadelerine yer verdi.
Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 4, 2020
Kahraman @Jandarma’mıza teşekkür 🤲🏻 pic.twitter.com/h2RZeUr3El
Soylu başkanlığında Mardin'de gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi
Bakan Soylu başkanlığında, Valilik toplantı salonunda düzenlenen güvenlik toplantısına Vali Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir katıldı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda Soylu, ilgililerden bilgi aldı.