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Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 gözaltı

Son dakika haberi... SAKARYA'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sorumlu müdür ve 2 ustabaşı gözaltına alındı.

Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 

İdari soruşturma başlatılmıştı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamayla ilgili idari soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle: Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirilmiştir.

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sırasında fabrikada 189 işçinin çalıştığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır 114 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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