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Müsiad'dan patlayan havai fişek fabrikasının sahibine ziyaret! Moral yemeğine gittiler

Müsiad, Sakarya'da meydana gelen patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikasının sahibine moral yemeğine gittiler.

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Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nın sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun’a ‘moral vermek için’ Sakarya’ya gelen MÜSİAD Genel Başkanı ve Şube Başkanları yedikleri yemekten bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Paylaşım, gelen tepkiler üzerine silindi.

"Hiç olmasını istemediğimiz bir olay"

Olayla ilgili açıklama yapan Yaşar Coşkun, patlamanın bir anda olduğunu, neden ve nereden başladığını henüz öğrenemediklerini belirtti. Önceliklerinin kayıpların bulunması olduğunu ifade eden Coşkun, “Hiç olmasını istemediğimiz bir olay yaşadık” dedi. Fabrikada sürekli denetim yapıldığını ileri süren Coşkun, “İncelemeler yapıldıktan sonra daha detaylı bilgilendirme yapılacak” diye konuştu.

Moral yemeği

Coşkun’a moral desteği vermek için Sakarya’ya geldikleri açıklanan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı şube başkanları da olay yerinde Yaşar Coşkun’la görüştü. MÜSİAD yöneticileri daha sonra Bayraktepe’ye geçerek burada yemek yedi. Yemek fotoğrafı MÜSİAD Bursa Şubesi’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ancak gelen tepkiler üzerine bir süre sonra silindi.

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