Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ile puanları paylaştı

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında yediği son dakika golleriyle yıkılan Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği'ni konuk etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maç 0-0 berabere sona erdi.

Abone ol

Son 14 haftada sadece bir kez kazanan ve düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Yeni Malatyaspor'un rakibi inişli çıkışlı performansıyla dikkat çeken Gençlerbirliği oldu Sarı-Kırmızılılar hem ligin alt sıralarından kurtulmayı hem de ateş hattındaki direkt rakibine ağır bir darbe vurmanın planlarını yapıyordu. Kırmızı-Siyahlılar ise kazanarak rahat nefes almak ve Malatya'yı iyice ateşe atmanın peşindeydi.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da girdikleri fırsatları değerlendiremedi, 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 29 puanla 14., Gençlerbirliği ise 32 puanla 12. sırada yer aldı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Murat (Dk. 74 Vidar), Umut, Hadebe, Acquah, Donald (Dk. 87 Ahmed), Fofana (Dk. 87 Walter), Chebake, Mina, Hafes, Youssuf (Dk. 46 Robin)

GENÇLERBİRLİĞİ: Kristoffer - Halil, Berat (90+4 Polomat), Jesus, Sorin, Ayite (Dk. 74 Lens), Toure, Sefa (Dk. 89 Sami), Candeias, Erdem, Flavio

SARI KARTLAR: Youssuf, Murat, Mina, Umut, Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor) - Sefa, Berat (Gençlerbirliği)