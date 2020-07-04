Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı özet ve golleri

Lider Başakşehir, Antalyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibinin golleri Demba Ba ve Elia’dan geldi.

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Süper Lig'in 30. haftasında lider Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı döndü.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 71. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde Demba Ba ve 90+7. dakikada Elia ile geldi.

Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Başakşehir 63 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2. sıradaki Trabzonspor'un 5 puan önüne geçti. Geçen hafta ile birlikte 11 maç kaybetmeyerek kulüp rekoru kıran Antalyaspor'un ise rekoru 11 maçta kaldı ve Akdeniz ekibi 37 puanda kaldı.

Antalyaspor 0-2 Medipol Başakşehir

90+7 Elia

86' Crivelli'nin pasıyla topla buluşan Clichy sol kanattan ceza sahasına girer girmez Demba Ba'ya doğru sert bir orta yaptı. Boffin son anda müdahalesini yaparak topu çelmeyi başardı.

84' Antalyaspor kalecisi Boffin, Gökhan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Demba Ba'dan önce davrandı ve topun kontrolünü sağladı.

80' Başakşehir'de Berkay, yerini Gökhan İnler'e bıraktı.

75' Amilton'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Kudryashov'un ortası kaleci Mert Günok'ta kaldı.

73' Antalyaspor atağında Ufuk Akyol, pasını savunma arkasına sarkan Gustavo Blanco'ya aktarmak istedi. Meşin yuvarlak Mert'in kontrolünde auta gitti.

72' Oyuna devam edemeyen Lukas Podolski yerini Gustavo Blanco'ya bıraktı.

71' Crivelli'nin pasını ceza sahası içerisinde zor da olsa kontrol eden Demba Ba, Boffin'in solundan topu ağlara gönderdi. Konuk ekip son 20 dakikaya 1-0 önde giriyor.

71' GOL... Antalyaspor 0-1 Başakşehir (Demba Ba)

68' Sağ kanatta topla buluşan Robinho'nun ortasında arka direkte Berkay Özcan topu önce kontrol etti sonra vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak auta çıktı.

64' Skrtel'den topu kurtaran Amilton'un pasıyla topla buluşan Podolski'nin vuruşu Başakşehir savunmasından geri döndü.

63' Crivelil'nin pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan İrfan Can'ın vuruşu auta gitti.

60' Clichy'nin ortasına arka direkte vuruşunu yapan İrfan Can Kahveci'nin şutu farklı şekilde dışarıya çıktı.

59' Okan Buruk ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor: Gulbrandsen yerini Robinho'ya bıraktı.

57' Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm yerine, Ondrej Celustka oyuna girdi.

56' Rakibinden şık bir hareketle sıyrılan Clichy, ceza sahası dışındaki Demba Ba'yı gördü. Demba Ba'nın vuruşunda top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

54' Podolski'nin pasıyla sol kanattan ilerleyen Amilton, pasını Jahovic'e doğru göndermek istedi. Araya giren Epureanu topu uzaklaştırdı.

53' Sol kanatta topla buluşan Amilton'un ortasına arka direkte kafa vuruşunu yapan Sinan Gümüş'ün şutunda top kaleyi bulmadı.

İlk yarı sonucu: Antalyaspor 0-0 Başakşehir

47' Demba Ba, savunma arkasına hareketlenen Crivelli'ye doğru pasını gönderdi. Tehlikeyi sezen Boffin, kalesinden zamanında çıkarak topu uzaklaştırdı.

46' Antalyaspor'da zorunlu oyuncu değişikliği: Yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fredy, yerini Chico'ya bıraktı.

45' Clichy, savunma arkasına sarkan Caiçara'ya doğru pasını gönderdi. Son anda araya giren Amilton topun kontrolünü sağladı.

44' Fredy'nin köşe vuruşundan yaptığı ortayı Başakşehir savunması uzaklaştırmayı başardı.

43' Sinan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic, topu Podolski'ye aktarmak istedi. Skrtel'e çarpan top kornere çıktı.

41' İrfan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Crivelli'nin yaptığı vuruş kalenin solundan auta gitti.

40' Fredy'nin tedavisinin ardından oyun hakem atışıyla devam etti.

39' Demba Ba ile girdiği ikili mücadelenin ardından kendi kalesinin önünde yerde kalan Fredy'nin tedavisi için sağlık görevlileri bir kez daha oyun alanına girdi.

38' Başakşehir'de Epureanu sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta cezalı duruma düştü.

35' İrfan Can, ceza sahası içindeki Crivelli'yi gördü. Crivelli'nin kontrol edemediği top kaleci Boffin'de kaldı.

25' Sinan Gümüş'ün serbest vuruştan yaptığı ortaya Jahovic istediği gibi vuramadı ve top auta gitti.

22' Clichy'den topu kurtaran Bünyamin, ceza sahasına girmek isterken araya giren Mehmet Topal rakibinin pozisyonunu bozdu ve topu kapmayı başardı.

19' Sol kanatta topla buluşan İrfan Can'ın ortasını gönderdiği yerde hiçbir takım arkadaşı olmayınca, top kaleci Boffin'de kaldı.

18' Gulbrandsen'in pasıyla ceza sahasına doğru hareketlenen Caiçara topu kontrol edemedi. Ev sahibi ekibin kalecisi Boffin, kale vuruşuyla oyunu devam ettirecek.

17' İki oyuncuda da ciddi bir sakatlık bulunmuyor. Hem Epureanu hem de Jahovic görev alanlarına geri döndü.

15' Skrtel'in rakip ceza sahasına gönderdiği uzun topu Crivelli istediği gibi kontrol edemeyince Veysel Sarı müdahalesini yaparak pozisyonu önledi.

13' Clichy'nin pasıyla savunma arkasında topla buluşan Gulbrandsen'in vuruşunda Ersan'a çarpan topu Kudryashov uzaklaştırmayı başardı.

11' Ufuk Akyol'un pas hatasıyla başlayan Başakşehir atağında pozisyonun büyümesini hatayı yapan Ufuk önledi.

9' Ceza sahasının dışında topla buluşan Podolski, topu sol ayağına alır almaz vuruşunu yaptı ama Mert iyi uzanarak golü önledi. Dönen topu takip eden Sinan'ın vuruşunda Başakşehir savunması gole izin vermedi.

7' Berkay'dan aldığı pasla topla buluşan Gulbrandsen, Caiçara'nın sağ kanattan bindirme yapacağını düşündü. Gulbransen'in pasını gönderdiği yerde kimse olmayınca top auta çıktı.

5' Ersan, sol kanattaki Amilton'a doğru topu göndermek istedi. Araya giren Caiçara pozisyonun büyümesine izin vermedi.

4' Başakşehir, rakip yarı alanda yaptığı baskıyla rakibinin rahat bir şekilde savunmadan top çıkartmasını engellemeye çalışıyor.

3' Mehmet Topal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Clichy'nin ortasında araya giren Veysel topu kornere yolladı.

1' Maç başladı.