Eski MASAK çalışanlarına FETÖ operasyonu! 115 şüpheliye neler soruluyor?

ANKARA'da savcılığın talimatıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu’nda (MASAK) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirilen ve Kasım 2019’da başka kurumlara gönderilen 115 eski personele operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 115 kişinin halen TEM’de tutulduğu öğrenildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu’nda (MASAK) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirilen ve Kasım 2019’da başka kurumlara gönderilen 115 eski personele operasyon düzenledi.

30 Haziran Salı günü saat 06.00’da başlayan operasyonla gözaltına alınan 115 kişi Ankara Emniyeti TEM Şube’de sorgulanıyor.

Erdoğan'ın TC'siyle sorgulama yaptınız mı?

Cumhuriyet'in haberine göre, “FETÖ üyeliği” iddiasıyla başlatılan soruşturmada, gözaltındaki MASAK çalışanlarına “mülakat” sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TC kimlik numarası ile sorgulama yapıp yapmadıkları, Cumhurbaşkanı’nın geçmişe yönelik para hareketlerini inceleyip incelemedikleri soruldu.

Darbe girişiminden sonra MASAK'a alındık

Bazı çalışanların, “Bizim MASAK çalışanları olarak takdir yetkimiz yoktur. Önümüze bin 500 kişilik liste gelir, bunları tek tuşla sorgularız. Ancak biz bu kimlik numaralarının kime ait olduğunu bilmeyiz. Zaten, bilgisayarlar devlet büyükleri ve siyasileri sorgulamaya kapatıldı. Bizler darbe girişiminden sonra güvenlik soruşturmalarından geçirilerek buralara alındık” dediği öğrenildi.