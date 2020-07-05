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İzmir'de dehşet veren kavga! Silahla vurdu balta ile öldürüldü

İZMİR’in Torbalı ilçesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen şahıs, iki kardeşle girdiği tartışmada balta ile öldürüldü. Yaşanan cinayet sonrasında jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bülbüldere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 NF 559 plakalı aracıyla Yeniçiftlik Mahallesi'ne seyir halinde ilerleyen emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca'nın önü, daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Ö.K. ve kardeşi İ.K. tarafından kesildi.

Silahla ateş edince...

Şahıslar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca, yanında taşıdığı silah ile husumetli olduğu şahıslara ateş ederek yaraladı. Yaralanan şahıslardan Ö.K., Ağcakoca'ya balta ile saldırdı.

Görenler jandarmayı aradı

Olayı gören çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede vücudunun değişik bölgelerine darbe aldığı öğrenilen Ağcakoca'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Baltalı saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Ağcakoca'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi pastanede
Öte yandan cinayet şüphelisi yaralı Ö.K.'nin Torbalı Devlet Hastanesine, kardeşi İ.K.'nin ise Tire Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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