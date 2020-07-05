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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Mardin'de iki babanın acı ölümü 9 evlat yetim kaldı

İhlas Haber Ajansı

MARDİN'de buğday yüklerken yüksek gerilim hattına temas edip elektrik akımına kapılarak yaralanan 3 işçiden 2’si hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden iki talihsiz adam, geride gözü yaşlı 9 evlat bıraktı.

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Olay, Kızıltepe ilçesi Viranşehir yolu üzerinde meydana geldi.

Kullandıkları makine yüksek gerilime temas edince...

Edinilen bilgiler göre, Kızıltepe Viranşehir yolu üzerinde bulunan bir tesisin sahasındaki buğdayı nakliye kamyonlarına elavatör makinesi yardımıyla dolduran Engin Tekin, Erkan Gürkan ve Şeyhmus Akatay adlı işçiler, yükledikleri son kamyonda elavatör makinesinin yönünü çevirdikleri sırada, elavatörün ucunun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı.

Elektrik akımına kapılan işçilerden Engin Tekin ve Şeyhmus Akatay olay yerinde hayatını kaybederken Erkan Gürkan ise olaydan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Olayda hayatını kaybeden Engin Tekin ve Şeyhmus Akatay isimli işçilerin cansız bedenleri yapılan olay yeri incelemesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralanan Erkan Gürkan ise olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

9 çocuk yetim kaldı

Evli olan ve artlarında 9 çocuk bırakan Tekin ile Akatay’ın her gün birlikte işbaşı yaparak yükleme işi yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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