Kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu! İkranur için tüm köy sorguda

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, geçen hafta cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, köydeki herkesin ifadesine başvuruyor, şüpheli bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıklarını belirlemeye çalışıyor.