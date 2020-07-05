Açık lise sınav tarihleri güncel sınav takvimi 2020

Eğitim hayatını açıktan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açıköğretim Lisesi'nde devam eden öğrenciler AÖL sınav tarihlerini ve AÖL 2. sınav bilgilerini araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle MEB birçok sınavın tarihi değiştirdi. 2020 AÖL 2. Dönem Sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

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Eğitim hayatına açık liseden devam eden öğrenciler şu sıralar AÖL yani açık lise sınav tarihlerine kilitledi. MEB tarafından yapılan AÖL 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak. AÖL sınavında öğrencilere her dersten 20 soru soruluyor ve her soru 5 puan değerinde oluyor. İşte AÖL sınavı hakkında merak edilenler...

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2. dönem sınavları Corona virüsüne karşı alınan tedbirler neticesinde ertelenmişti. Binlerce açık lise öğrencisi şimdi sınav tarihini sorguluyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, AÖL sınav tarihi hakkında detaylı bilgiler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz’da yapılacağını duyurdu.

AÖL sınav tarihleri araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından düzenlenen dönem sınavlarına giriyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında 4-5 Temmuz’da yapılacak olan sınavların ertelendiği açıklanmıştı. Son dakika duyurusunda yeni sınav tarihi belli oldu.

AÖL DERS SEÇME VE SINAV MERKEZİ DEĞİŞTİRME DUYURU YAYINLADI: 2019-2. Dönem sınavı ertelenmeden önce; 2019-2. Döneminde yeni kayıt olan veya kayıt yenileyen öğrencilerimiz, seçmiş olduğu dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini, 1 - 9 Haziran 2020 tarihleri arasında öncelikli olarak kendi şifreleriyle (şifreleri olmayan öğrencilerimiz 444 0 632 (mebim) aracılığıyla ya da halk eğitim merkezi müdürlüklerinden şifrelerini öğrenebilirler) daha önce seçmiş oldukları dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini değiştirebilirler. Ayrıca; ceza ve tevkifevlerinden tahliye olan öğrencilerimiz; 444 0 632 (mebim) aracılığıyla tutuklu hükümlü ibaresini kaldırtarak, daha önce seçmiş oldukları dersleri ve girmek istedikleri sınav merkezini güncelleyebileceklerdir.

AÖL SINAVLARINDA KAÇ SORU SORULACAK: Öğrencilere sorumlu oldukları her ders için Açık Öğretim Kurumları sınavında 20 soru yöneltilir. Sorular çoktan seçmeli ve 4 seçenekli olarak hazırlanıyor. AÖL sınavlarında her doğru cevabın değeri 5 puan olurken, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyor. Sınavlar Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre uygulanıyor.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU: 20 Nisan -11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3. dönem kayıt işlemleri ertelendi. Kayıt tarihleri belirlediğinde resmi açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak.

AÖL SINAV TARİHİ BELLİ OLDU: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz’da yapılacağını açıkladı. MEB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının ‘teknik hazırlık’ süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.”

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.