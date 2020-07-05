Cemal Kaşıkçı davasında bomba ifade! Tandırı yakmamı istediler

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kesilerek öldürülüp cesedinin yok edilmesiyle ilgili davada ifade veren tanık, Kaşıkçı'nın cesedinin nasıl yok edildiğinin ipucunu verdi.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili davada tanık olarak ifade veren konsolosluk çalışanı Zeki Demir, “Tandırı yakmamı istediler. Bir panik havası vardı. Bir an önce gitmemi istiyor gibiydiler” dedi.

Etraftaki mermer parçalarının rengi değişti

Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına tanık olarak dinlenen konsolosluk çalışanı Zeki Demir’in ifadesi damga vurdu. Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün kendisine tandır yaktırıldığını anlatan Demir, “Etraftaki mermer parçalarının renginin değiştiğini gördüm. Kimyasal madde ile yıkanmış olabileceğini düşündüm. Tandır kapağının altında bulunan mermer de parçalanmıştı.”

Tandırda arama yapılmış ancak DNA izi bulunamamıştı

Kaşıkçı’nın cesedi aranırken başkonsolosluk konutundaki tandırda da arama yapılmış ancak herhangi bir DNA izi bulunamamıştı.