Ahmet Davutoğlu fena yakalandı! İstifa ederken verdiği 'Erdoğan sözü'ne ne oldu?

AK Parti'den ayrılıp Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, son dönemde AK Parti ve Erdoğan'a yönelik en sert muhalefeti yayor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Davutoğlu'nun Başbakanlık görevinden istifa ederken verdiği o sözü hatırlattı...

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler getirdi. Davutoğlu'nun son dönemde Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları üzerine Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Davutoğlu'nu fena yakaladı. Davutoğlu'nun Başbakanlıktan ayrılırken "Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak” dediğini hatırlatan Ahmet Hakan, "E hani zihninden bile geçirmeyecektin Ahmet Davutoğlu?" diye sordu. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü..

Cumhurbaşkanımızın aleyhine tek bir söz...

Ahmet Davutoğlu, başbakanlık görevini bırakırken şunları söylemişti:

“Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak”.

Nefsini ayaklar altına almak...

Bu sözleri duyduğumda... “Breh! Breh! Breh” demiştim. Ardından da eklemiştim: “Adama bak ya! Makamını bırakırken bile çok büyük bir sadakat yemini ediyor. Vay vay vay! Aziz falan mı bu adam? Nefsini ayaklar altına almak olur da bu kadar mı olur?”

Kılıçdaroğlu bile bu kadar verip veriştirmemiştir

Fakat heyhat!

Bırak ağzını, bırak dilini... Zihnini bile “Erdoğan aleyhinde” çalıştırmayacağına dair büyük ama çok büyük söz veren Ahmet Davutoğlu, dün partisinin toplantısında Erdoğan’a öyle bir verdi veriştirdi ki...

Kemal Kılıçdaroğlu bile bu kadar verip veriştirmemiştir.

Erdoğan'a boyun eğmeyeceğiz...

Erdoğan’ı zorbalıkla, baskıyla, gaddarlıkla Şehir Üniversitesi’ni kapatmakla suçladı. Erdoğan’ı hedef tahtasına koydu. En sonunda da tam üç kez “Erdoğan’a boyun eğmeyeceğiz” diye ortalığı inletti.

“Zihnimden bile Erdoğan aleyhine tek bir şey geçirmeyeceğim” diye söz vermiş olan Ahmet Davutoğlu’nun...

Boyun eğmeyeceğine dair verdiği söze kim inanır?

Hayır, hayır, hayır.

Kadir İnanır esprisinin hiç sırası değil.