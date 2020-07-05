Ankara Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları ilk YHT seferİ kaçta?

ANKARA- Eskişehir arasında sefer yapan hızlı tren seferleri 1 Haziran itibariyle normale döndü. Buna göre Ankara-Eskişehir hızlı tren seferleri için ilk sefer saat 08.00'de yapılıyor. Ankara Eskişehir arası 1.5 saat sürüyor ve bilet fiyatı bussines 43,50 lira normal bilet 30 liradan satılıyor.

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Eskişehir-Ankara arasında sefer yapan hızlı tren yeniden ulaşıma açıldı ve seferler normale döndü. Birçok vatandaş yasakların da kalkması ile Eskiehir-Ankara arasındaki hızlı tren seferlerini araştırmaya başladı. Buna göre Eskişehir'den kalkan ilk YHT sefere saat 08.00'de başlıyor ve Ankara'da saat 09.30'da oluyor. Yani Eskişehir Ankara arası hızlı trenle 1.5 saat sürüyor. Hızlı tren bilet fiyatı ise Pulman Business bileti için 43,50 TL, Pulman ekonomik bileti için ise 30 TL bilet fiyatı ödüyor.

TCDD, Eskişehir-Ankara ve Ankara-Eskişehir arası sefer sayıları ve saatlerininin belli olduğunu açıkladı. Buna göre, ilk etapta günlük Eskişehir-Ankara arası iki sefer, Ankara-Eskişehir arası da iki sefer olmak üzere toplamda dört sefer yapılacak.

Eskişehir Ankara hızlı tren sefer saatleri

8 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle geçerli olacak YHT seferleri ve saatleri şu şekilde açıklandı: Eskişehir Ankara hızlı tren tarifeleri seferleri

Eskişehir tren garından kalkıp, Ankara tren garına hareket edecek olan yüksek hızlı tren saatleri şu şekilde;



Eskişehir'den 08.00'da hareket eden ilk tren, 09.29'da Ankara'da olacak. Hızlı tren, hat üzerinde Polatlı ve Eryaman'da da duracak. Eskişehir'den Ankara'ya gidecek olan ikinci tren ise 18.10'da hareket edecek ve 19.41'de Ankara'ya varacak.

Ankara Eskişehir hızlı tren tarifeleri seferleri

Ankara tren istasyonundan hareket ederek, Eskişehir tren istasyonuna gelen yüksek hızlı trenlerin sefer saatleri ise şu şekilde belirlendi;

Ankara'dan ilk tren sabah 08.00'da hareket edecek ve 09.26'da Eskişehir'e varacak. Ankara'dan Eskişehir'e hareket edecek olan ikinci tren ise Ankara'dan 18.50'de hareket edecek ve 20.16'da Eskişehir'e ulaşacak.

Eskişehir Ankara Hızlı Tren bileti ne kadar?

Normalleşme süreci ile birlikte başlayacak olan YHT seferlerinde Eskişehir-Ankara ve Ankara-Eskişehir bilet fiyatları değişti mi sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değil.

Eskişehir- Ankara YHT bilet fiyatları standart bilet ve esnek bilet olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yolcular istedikleri vagondan bilet alabilirler. Aynı zamanda yolcuların yaş ve meslek gruplarına göre de biletlerinde TCDD Taşımacılık tarafından indirim yapılmaktadır. Yolcular Pulman Business bileti için 43,50 TL, Pulman ekonomik bileti için ise 30 TL bilet fiyatı öderler.

Eskişehir Hızlı Tren ne kadar?

Eskişehir- Ankara Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları yolcuların bilet almak istedikleri vagon tiplerine göre ve bağlı oldukları yaş ve meslek gruplarına göre değişiklik göstermektedir. Ortalama olarak 24 TL ile 50 TL arasında bilet fiyatları farklılık gösterir. Aşağıda TCDD Taşımacılık yolcularına standart olarak uygulanan yaş ve meslek gruplarına bağlı indirim oranları verilmiştir.

Ücretsiz bilet hakkına sahip olan kişiler ise 0-6 yaş arası çocuklar, savaş gazileri ve birinci derece yakınları, ağır engelli vatandaşlar, devlet sporcularından ve birinci dereceden şehit yakınlarından oluşmaktadır. %20 indirim uygulanan yolcular, 13-26 yaş arası gençler, MEB onaylı öğretmenler ( üniversite veya yüksekokul akademisyenler vb. çalışanlar), 60-64 yaş arası vatandaşlarda, basın mensuplarında, 12 kişilik toplu olarak bilet alan grup, TSK mensuplarına ve gidiş-dönüş biletini aynı istasyondan alan yolcularda uygulanır. %50 indirim uygulanan yolcular, 65 yaş üstü vatandaşlar, 7-12 yaş arası çocuklar ve ayrı yer istendiği takdirde 0-6 yaş arası çocuklarda uygulanır.

Ankara Eskişehir hızlı tren ne kadar sürer?

Ankara Eskişehir YHT - Yüksek Hızlı Tren sefer süreleri de oldukça merak ediliyor. Ankara'dan kalkıp, Eskişehir istikametine giden hızlı tren, sefer boyunca Polatlı ve Eryaman istasyonlarında durmasının ardından, yaklaşık 1 saat 26 dakika içerisinde Eskişehir'e ulaşmış olacak.

Ankara Eskişehir hızlı tren nereden kalkıyor?

Ankara Garı'nın yanında yer alan ve TCDD'ye bağlı hizmet veren Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, 29 Ekim 2016 yılında hizmete açılmıştı. Ankara Eskişehir hızlı tren, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareketle Eskişehir'e ulaşıyor.