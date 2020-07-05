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Esenyurt'ta minibüs şoförlerinin yolcu ısrarı bakın bu kez kaç yolcu çıktı

Demirören Haber Ajansı

ESENYURT'ta polis ekiplerince yapılan minibüs denetimlerinde fazla yolcu aldığı belirlenen iki minibüs şoförüne ceza kesildi. 14 yerine 30 yolcu taşıyan ve ceza kesilen bir minibüs evrak eksikliğinden dolayı trafikten men edildi. 

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İstanbul Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında Esenyurt'ta minibüs denetimi yaptı.

Koronavirüs tedbirlere uymayan  ve kapasitesinden fazla yolcu alan minibüs sürücülerine ceza kesildi. Durdurulan iki minibüsten birinde 14 yerine 30 yolcu çıkarken bir diğer minibüste ise 28 yolcu çıktı.

Koronavirüs tedbirlerine uymayarak fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne 3150 lira para cezası kesilirken, diğer sürücüye yine fazla yolcu taşıdığından dolayı 3150 lira, evrak eksikliğinden 1332 lira para cezası kesildi. Kullandığı minibüste trafikten men edildi. 

 "Bu durum bizi tedirgin ediyor"

Ayakta seyahat ettiği için minibüsten indirilen bir yolcu bir çözüm üretilmesi minibüs sayısının arttırılması gerektiğini söyleyerek  ,"Genel olarak bir problem var. Minibüsler az geliyor. Bunu daha çoğaltmaları lazım. Her gün işe gidip geliyorum bu yoğunluk hep oluyor. Haliyle bu durum bizi tedirgin ediyor. Daha iyi olabilir" diye konuştu. 

"Yolcu var alamıyorsun alsan ayrı problem"

Ceza kesilen sürücü de "Yolda yolcu var alamıyorsun alsan ayrı problem. Metroyu metrobüsü de görüntüleyin biraz.  Normal zamanda da ayakta yolcu almam yasak biliyorum. Metropol bir şehirdeyiz yapabileceğimiz bir şey varsa söyleyin" şeklinden konuştu. 

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