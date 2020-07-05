Ciciş Kardeşler Esra ve Ceyda köpekleri için yaptırdıkları mezarla herkesi şoke etti
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin uzun seneler baktıkları Sindy adındaki köpekleri vefat edince yaptırdıkları mezar sosyal medyanın gündemine damga vurdu.
Ciciş kardeşler veya Cicişler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy'un Sindy isimli köpekleri vefat etti. Köpeklerini hayvan mezarlığına defneden kardeşlerin yaptırdığı mezarlık ise kısa sürede en çok paylaşılan gönderilerin başında yer aldı.
Kardeşlerin 29 Haziran'da vefat eden köpeklerinin mezar taşına "Seni çok özleyeceğiz. Sen bizim prensesimizsin. Hep kalbimizdesin. Seni hiçbir zaman unutmayacağız" yazdırdı.
Köpeklerinin vefatının ardından büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Esra Ersoy, "Acımız büyük. Nurlar içinde uyusun inşallah. Sen rahat uyu diye seni en iyi pet mezarlığına defnettik" dedi.
Ceyda Ersoy ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Güzeller güzeli, prenses köpeğimizi kaybettik. Artık o cennette, melek oldu. Sen nurlar içinde uyu Sindy. Ziyaretine ömür boyu geleceğiz"