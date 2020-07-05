Adana'da inanılmaz olay! Mahkumlara uyuşturucu satan gardiyan tutuklandı

ADANA Polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 8'i infaz koruma memuru 17 şüpheli gözaltına alındı. Gardiyanların cezaevindeki mahkumlara uyuşturucu taşıdığı iddia edildi.

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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri 19 zanlının Ceyhan ve Kozan ilçesindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin 966 uyuşturucu hap, 146,41 gram sentetik kannabinoid, 0,62 gram metamfetamin, 0,62 gram esrar ele geçirildi, aralarında 8 infaz koruma memurunun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Cezaevine uyuşturucu taşıyormuş

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u savcılıkça serbest bırakıldı, bir infaz koruma memurunun da arasında olduğu 8'i tutuklandı. Tutuklanan infaz koruma memurunun cezaevine uyuşturucu taşıdığı iddia edildi. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.