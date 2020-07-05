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Fransız Le Monde gazetesi: Erdoğan Atatürk'ün mücadelesini devam ettiriyor

TÜRKİYE'nin Doğu Akdeniz ve Libya'da oyunları alt üst eden rolünü analiz eden Fransa merkezli Le Monde, çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Gazete, geçmişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadeleyi şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürdürdüğünü söyledi. Bu yazının ardından Türkiye'nin Libya'da oluşunu her fırsatta eleştiren CHP'nin ne diyeceği merak konusu oldu..

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Yavru vatan KKTC'de garantör statüsü sorumluğuna sahip olan Türkiye, bölge ülkelerinin Doğu Akdeniz'de attığı tek taraflı haksız adım ve anlaşmalara karşı harekete geçti. Bu doğrultuda Türkiye, Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını hukuk zemininde korumak bir dizi hamleler yaptı.

Bu kapsamda Libya'nın meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası imzalandı. Son olarak Trablus ile 7 ruhsat alanı belirlenirken, söz konusu bölgelerde petrol araması yapılacak.

Fransız basınından Türkiye analizi 

Türkiye'nin adımlarından rahatsız olan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve destekçileri, Doğu Akdeniz ve Libya'da gerilimi artırmanın peşinde koşarken, Fransız medyasında Ankara'nın bölgedeki rolüne ilişkin dikkat çeken bir yazı yer aldı.

"Erdoğan, Atatürk'ün mücadelesini sürdürüyor''

Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin bölgedeki oyun değiştirici rolüne işaret etti. Gazetenin yazısında Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaştırıldı.

Gazete, "Erdoğan, Libya politikasını ve gaz iddialarını savunmak için Mustafa Kemal'in 1918'den sonra Türkiye'yi bölmeye çalışan Batılı güçlere karşı mücadelesini sürdürüyor." ifadelerine yer verdi.

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